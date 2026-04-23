Filarmonica Laudamo | in concerto il pianista Giuseppe Guarrera

Domenica 26 aprile alle 18, presso il Palacultura Antonello da Messina, si terrà il prossimo concerto della Filarmonica Laudamo. Sul palco si esibirà il pianista Giuseppe Guarrera, che proporrà il suo repertorio. L'evento è organizzato dalla filarmonica e si svolgerà nella sede di Messina. L'ingresso è libero e l'appuntamento è rivolto agli appassionati di musica classica.

Prossimo concerto targato Filarmonica Laudamo si terrà domenica 26 aprile. Ad esibirsi il pianista Giuseppe Guarrera, ore 18 presso il Palacultura Antonello da Messina. Il programma della serata prevede musiche di Dmitri Shostakovich, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven e Franz Liszt.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Filarmonica Laudamo, musica classica con il concerto del Quartetto EosDomenica 15 febbraio alle ore 18 , nell’Auditorium del Palacultura di Messina, in collaborazione con “Le Dimore Del Quartetto” e “Amur” si terrà il... Filarmonica Laudamo: doppio concerto con Francesco Manuli e Caterina MadiniTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8)... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Filarmonica Laudamo: protagonista al Palacultura l’Archaion Echos Ensemble il 19 aprile 2026; Filarmonica Laudamo: in concerto il pianista Giuseppe Guarrera; I giovani Rimonda e Nguyen entusiasmano il pubblico del Palacultura; I concerti come sorgente di entusiasmo, il maestro Antonino Cicero racconta il suo sogno per i giovani. La Filarmonica in concertoNella cornice della sala estense di Ferrara, in Piazza del Municipio, stasera alle 21 si terrà un grande concerto che vedrà esibirsi la Filarmonica di Voghenza, diretta dal maestro Roberto Valeriani, ... ilrestodelcarlino.it Giuseppe Guarrera domenica 26 Aprile in concerto per la Filarmonica Laudamo Messina Biglietti su:Tickettando.it Biglietteria Bossa E nella sede della Filarmonica Laudamo www.filarmonicalaudamo.it - facebook.com facebook