Nasce un nuovo soggetto che sarà la voce determinante nel nuovo Campo largo sui temi della giustizia. I magistrati avranno correnti più forti di prima e anche una legittimazione popolare conquistata sul campo Se c’è un vincitore di questo referendum, quello è certamente l’Associazione nazionale magistrati. Che ora diventa, a tutti gli effetti, un soggetto politico determinante nella costruzione del cosiddetto campo largo. Il sindacato delle toghe aveva capito immediatamente che la posta in gioco della riforma costituzionale era la sua sopravvivenza e anche che l’esito della partita non era ancora segnato. Si è mosso per tempo, con una chiara... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le conseguenze politiche del referendum: il partito dell’Anm

Articoli correlati

Referendum, "un'istituzione si è fatta partito": il più pesante atto d'accusa all'Anm“La natura dello scontro è stata molto lontana dal contenuto del quesito referendario”: a dirlo Gian Domenico Caiazza, presidente del comitato "Sì...

Referendum, gli avvocati attaccano l’Anm: “Si muove come un partito, stop ai comitati in tribunale”Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense, critica anche le parole di Gratteri: “Dire che tra chi vota Sì ci sono mafiosi significa...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Le conseguenze politiche del referendum...

Temi più discussi: L’Anm predica umiltà ma poi festeggia: Abbiamo vinto noi; La maggioranza tira dritto: Questo referendum non incide sulle sorti del governo; Anm, Parodi si dimette: Gravi motivi familiari; Referendum Giustizia, vince il NO. Festa dei magistrati a Napoli.

Ha vinto il No al Referendum Giustizia 2026 | Cosa succede: le conseguenze per Governo, riforma Nordio e CsmReferendum Giustizia 2026, cosa succede se vince No: analisi scenari e conseguenze dirette su riforma e Csm, e di quelle politiche per il governo ... ilsussidiario.net

Referendum, le possibili conseguenze per il governo se vince il «No»Meloni resterà presidente del Consiglio anche in caso di sconfitta, ma per la premier potrebbe aprirsi un periodo difficile, specie se la situazione economica dovesse peggiorare ... giornaledibrescia.it

Cantano Bella ciao e si emozionano di fronte ai dati dello spoglio del referendum. Eccoli i vertici e la base della Anm distrettuale, quelli che si sono battuti per la vittoria alla riforma Nordio. Sono felici. Piange Alessandra Maddalena, ex presidente della Anm, in facebook

L’Anm festeggia: a Napoli cori contro Meloni e contro i magistrati per il Sì x.com