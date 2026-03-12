il parlamento del senegal ha approvato una legge che raddoppia la pena massima per i rapporti omosessuali

Il parlamento del Senegal ha approvato una legge che prevede il raddoppio della pena massima per i rapporti omosessuali, già soggetti a severe repressioni nel paese. La nuova normativa modificata dai legislatori aumenta le sanzioni previste per queste condotte, suscitando reazioni da parte di gruppi e organizzazioni internazionali. La legge entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione ufficiale.

, già oggetto di dure repressioni. A volerla fortemente e stato il primo ministro Ousmane Sonko, ed è stata votata praticamente all’unanimità: ha ottenuto infatti centotrentacinque voti a favore e zero contrari, mentre tre deputati si sono astenuti. Per entrare in vigore, il testo -che definisce i legami tra persone dello stesso sesso come «atti contro natura»- dovrà ottenere la firma del presidente Bassirou Diomaye Faye. Nella precedente normativa, le pene andavano da uno a cinque anni di detenzione; se la legge dovesse diventare ufficiale, il nuovo massimo sarà dieci anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it

