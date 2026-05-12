Mercoledì 13 maggio 2026, alle 16:10, va in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, la soap opera trasmessa da Rai 1 dal 2015. La trama si concentra sulla reazione di Ciro, che manifesta una forte gelosia nei confronti di uno dei personaggi principali. La puntata si inserisce nella programmazione quotidiana della serie, che vede protagonisti diversi personaggi coinvolti in vicende di amore e intrighi.

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 167. Odile nei guai e Ciro geloso di un nuovo cliente: ecco le anticipazioni di mercoledì 13 maggio. Nella puntata precedente di martedì 12 maggio. Martedì 12 maggio abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Irene, supportata anche da Johnny, è determinata a ritrovare Cesare e accoglie la proposta di Rebecca di lanciare un appello alla radio.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 13 maggio 2026: la gelosia di Ciro

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