Giovedì alle 16:10, su Rai 1, va in onda un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, la soap che va in onda dal 2015. In questa puntata, i personaggi principali si preparano a lasciarsi, mentre uno di loro fa una promessa d’amore prima di prendere una decisione definitiva. La trama si sviluppa con dialoghi e scene che approfondiscono i rapporti tra i protagonisti, mantenendo vivo l’interesse del pubblico.

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato «Paradiso delle signore» -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 163. Ecco le anticipazioni di giovedì 7 maggio 2026. Nella puntata precedente di mercoledì 6 maggio. Mercoledì 6 maggio a Il paradiso delle signore Roberto lancia un’iniziativa legata al Giro d’Italia per attirare un maggior numero di clienti e aumentare le vendite e Rosa, temporaneamente, diventa Venere pro-tempore per aiutare le amiche.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 7 maggio 2026: la promessa d’amore prima di lasciarsi

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