Venerdì alle 16:10 va in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, la soap di Rai 1 iniziata nel 2015. In questa puntata, Irene e Cesare si trovano di nuovo vicini, mentre i protagonisti continuano a vivere le proprie vicende quotidiane. La trama si svolge tra incontri e scontri, mantenendo vivo l'interesse degli spettatori.

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 127. La scoperta di Rosa e le conseguenze del passo indietro di Johnny. Ecco le anticipazioni di venerdì 13 marzo 2026. Nella puntata precedente del 12 marzo. Giovedì 12 marzo avevamo lasciato i protagonisti della soap così. Irene non riesce a perdonare Cesare, mentre Johnny pensa di farsi da parte continuando a reprimere i suoi sentimenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 13 marzo 2026: Irene e Cesare di nuovo vicini

