Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha diffuso un video su X che mostra attacchi aerei contro veicoli militari e velivoli in Iran. Le immagini ritraggono le operazioni militari statunitensi, concentrandosi su obiettivi militari nel territorio iraniano. Nessuna altra informazione o commento è stato fornito al momento.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha pubblicato un video sulla piattaforma social X, in cui si vedono attacchi aerei statunitensi contro veicoli militari e velivoli in Iran. Il luogo esatto e la data degli attacchi non sono stati resi noti immediatamente. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, attacchi aerei Usa contro obiettivi militari: le immagini rilasciate dall'esercito americano

Articoli correlati

Iran, video mostra attacchi Usa aerei su aerei, camion e imbarcazioni(LaPresse) Il Comando Centrale dell’esercito statunitense ha diffuso un video che mostra una serie di attacchi contro aerei militari, camion e...

L’esercito Usa pubblica le immagini degli attacchi alle “navi posamine iraniane” nello Stretto di HormuzOgni guerra è una tassa globale che pesa su tutti: l’Europa cambi strada, altro che riarmo! “In missione per conto di Dio”? È arrivato il momento di...

Stati Uniti, diffuse le immagini degli attacchi contro l'Iran

Contenuti utili per approfondire Iran attacchi aerei Usa contro...

Temi più discussi: Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran; Indagine sull’attacco mortale e illegale degli Usa contro una scuola in Iran; Araghchi: Hormuz chiuso solo per navi nemici. Raid Usa sull'isola di Kharg; Israele avanza in Libano. Gli USA inviano 10mila droni intercettori, più navi e marines.

Iran, video mostra attacchi Usa aerei su aerei, camion e imbarcazioni(LaPresse) Il Comando Centrale dell’esercito statunitense ha diffuso un video che mostra una serie di ... msn.com

Le basi aeree iraniane colpite dagli Usa prima e dopo gli attacchi: le immagini satellitariLe immagini satellitari mostrano le basi aeree iraniane a Isfahan, Korghu, Kherman prima e dopo gli attacchi . rainews.it

Vacanze di Pasqua e guerra in Iran, 4 milioni di italiani cambiano meta per il conflitto facebook

Come cambia il Qatar sotto ai colpi del regime dell'Iran. Il caso dei commentatori di al Jazeera pro Iran e il telefono senza fili tra Natanyahu, Trump e Doha. Guardare oltre le dichiarazioni. Di Micol Flammini x.com