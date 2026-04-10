Una delegazione iraniana, guidata dal presidente del Parlamento, è arrivata a Islamabad nelle prime ore di sabato. L'incontro fa seguito alle recenti comunicazioni tra le autorità di Teheran e gli Stati Uniti, senza che siano stati diffusi dettagli sui temi trattati o sugli obiettivi delle discussioni. La visita si svolge in un momento di attenzione internazionale verso le relazioni tra Iran, Pakistan e Stati Uniti.

Milano, 10 apr. (LaPresseAP) – La delegazione iraniana guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf è arrivata a Islamabad nelle prime ore di sabato. Lo comunica la televisione di stato iraniana. La delegazione include esperti di sicurezza, politici, militari, economici e legali. I negoziati, secondo quanto riferito, inizieranno solo se l’altra parte accetterà le precondizioni poste dall’Iran. In precedenza Ghalibaf aveva affermato che due punti su cui si era concordato reciprocamente, il cessate il fuoco in Libano e lo sblocco degli asset iraniani, non erano ancora stati attuati. Questo articolo Iran: delegazione Teheran... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran: delegazione Teheran arrivata in Pakistan per colloqui con gli Usa

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