Il Nursind sul centro trasfusionale di Popoli | Altro fiore all' occhiello che stanno facendo appassire
Il Nursind ha espresso forte disappunto riguardo alla situazione del centro trasfusionale dell’ospedale di Popoli. In una nota, la sigla ha denunciato come l’amministrazione sanitaria di Pescara stia progressivamente ridimensionando i servizi presenti nella struttura, senza interventi da parte dell’amministrazione locale. La segreteria ha sottolineato che questa situazione rappresenta una perdita significativa per l’ospedale, definendola una spoliazione che sta minando le capacità della struttura sanitaria.
“È con senso di disappunto, ma anche di indignazione, che questa segreteria denuncia la progressiva spoliazione – nell’indifferenza dell’amministrazione locale – dell’ospedale di Popoli Terme da parte dell’amministrazione sanitaria pescarese, che con continui processi erosivi sta privando questo.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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