Il Nursind sul centro trasfusionale di Popoli | Altro fiore all' occhiello che stanno facendo appassire

Il Nursind ha espresso forte disappunto riguardo alla situazione del centro trasfusionale dell’ospedale di Popoli. In una nota, la sigla ha denunciato come l’amministrazione sanitaria di Pescara stia progressivamente ridimensionando i servizi presenti nella struttura, senza interventi da parte dell’amministrazione locale. La segreteria ha sottolineato che questa situazione rappresenta una perdita significativa per l’ospedale, definendola una spoliazione che sta minando le capacità della struttura sanitaria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui