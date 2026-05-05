La sanità lombarda, una volta considerata un modello di eccellenza, si trova oggi a essere il sistema più costoso dell’Italia, secondo un rapporto pubblicato da un sito di informazione. Il report ha suscitato reazioni forti, in particolare da parte del governatore regionale, che ha espresso il suo disappunto. Rispetto a qualche anno fa, la situazione si è evoluta, e il sistema sanitario della regione si trova ora in una posizione diversa rispetto alle aspettative precedenti.

Una volta il sistema sanitario lombardo era il fiore all’occhiello (anche) del centrodestra. Oggi proprio il centrodestra quel sistema virtuoso lo ha scassato. E, ironia della sorte, a lanciare l’allarme, ieri, è stata Comunione e Liberazione, grande protagonista del mondo sanitario di formigoniana memoria. Secondo il rapporto “ Sussidiarietà e. Salute ” della Fondazione per la Sussidiarietà presentato ieri, il sistema lombardo “ sta perdendo le caratteristiche di universalismo ed equità ” e non riesce a garantire “ tempestività dei servizi ”, nonostante la quota di spesa sanitaria in Lombardia pro-capite diretta sia “ la più alta d’Italia, più di 1.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sanità lombarda, altro che fiore all’occhiello: è il sistema più costoso d’Italia. Il report di Cl che fa infuriare il governatore Fontana

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