Blasioli Pd sul centro trasfusionale di Popoli ridotto | Preoccupazione per l’impatto sulla donazione di sangue

Il vicepresidente del consiglio regionale del Pd ha espresso preoccupazione per la riduzione dei giorni di apertura del centro trasfusionale di Popoli, evidenziando come questa decisione possa influire sulle attività di donazione di sangue nella zona. La modifica agli orari è stata comunicata recentemente e ha suscitato reazioni tra operatori e cittadini, che temono possibili ripercussioni sulla disponibilità di sangue per le esigenze locali.

«Preoccupazione per l’impatto sulla donazione di sangue». È quella che esprime il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Blasioli del Pd, riguardo alla riduzione dei giorni di apertura del centro trasfusionale di Popoli.«La Asl di Pescara», ricorda Blasioli, «ha annunciato una nuova.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Giocatori del Pisa al centro trasfusionale per sostenere la donazione di sangueIl Pisa Sporting Club torna al Centro trasfusionale dell'Aoup con due dei suoi calciatori della prima squadra, Samuele Angori e Francesco Coppola,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Pd sul Piano del commercio: Un caos tra rischi e versioni discordanti. Se esiste va portato in commissione; Pescara- Consiglieri del Partito Democratico-Antonio Blasioli, Silvio Paolucci e Pierpaolo Pietrucci su grande distribuzione; Ospedale Popoli: Ancora chiusure per il centro trasfusionale; Il Pd su nuovo mercato ittico e proteste: Grave sottrarsi al confronto e Blasioli chiede una visita ispettiva. Blasioli (Pd) sul centro trasfusionale di Popoli ridotto: Preoccupazione per l’impatto sulla donazione di sangueIl vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Blasioli del Pd, critica la riduzione dei giorni di apertura del centro trasfusionale di Popoli ... ilpescara.it Il Pd sul nuovo mercato ittico e le proteste: Grave sottrarsi al confronto e Blasioli chiede una visita ispettivaConsiglieri comunali e vicepresidente del consiglio regionale erano sotto Palazzo di Città a sostenere la prostesta degli operatori dell'associazione Pescara Brillante che in quel mercato non vogliono ... ilpescara.it Si è conclusa questa mattina la Stagione Matinée per le scuole 2025/2026 con lo spettacolo "Sciaboletta - La fuga del re" , diretto e interpretato da Alessandro Blasioli. Grazie a tutti gli Istituti scolastici che hanno partecipato con entusiasmo durante l'anno! AT - facebook.com facebook