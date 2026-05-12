Negli ultimi tempi si assiste a un ritorno dei virologi sui media, dopo le numerose critiche ricevute durante la pandemia di Covid-19. Le discussioni pubbliche sono caratterizzate da aggiornamenti sui nuovi virus e da interventi ripetuti da parte di esperti. Le notizie sono spesso accompagnate da immagini di conferenze stampa e bollettini con dati sui positivi, in un clima che ricorda le fasi più intense della crisi sanitaria.

L'odore non è quello del virus. Non è neppure quello dell'urina di roditore. È l'effluvio della nostalgia: del bollettino con i positivi quasi sempre arrogantemente asintomatici, del ditino igienizzato puntato, della conferenza stampa salvifica, dei cittadini virtuosi separati dagli untori. Eccola, l'ansia da prestazione pandemica. L'appetito di chi, alla prima evocazione di pantegana sudamericana, rimette sul tavolo l'armamentario completo: no-vax colpevoli prima ancora che esista un vaccino, Trump responsabile pure se qualcuno chissà dove pasteggia a escrementi di ratto, populismo di destra imputato unico per l'inspiegabile sfiducia verso i sacerdoti che sbagliarono diagnosi, prognosi, terapia e predica, eppure restano lì, intatti, redivivi, promossi, a portata di gettone.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il nuovo virus e lo spudorato ritorno dei virologi dopo le figuracce del Covid

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

E’ un “fantavirus”: nessuna pandemia, niente lockdown. Il ministero zittisce i virologi star del CovidDopo giorni di allarmismi, annunci di pandemie, ipotesi di vaccini e gufate dei virologi “superstar” del Covid, il ministero della Salute zittisce...

Sanremo e lo spot "pro-vax" di Carlo Conti dopo quello per il Covid: "Fate vaccino contro papilloma virus e influenza" - VIDEONell'ottobre 2021 la propaganda sul vaccino Covid, omettendone rischi ed effetti avversi.

Argomenti più discussi: Più letale, ma conosciuto: l'hantavirus non è il Covid. Un'epidemia? L'Italia sarebbe impreparata; Hantavirus, c'è davvero il rischio di una nuova pandemia? La risposta in Italia; Hantavirus: cosa è e come si trasmette il nuovo virus che sta facendo parlare il mondo; Come si trasmette da persona a persona? È contagioso come Covid-19? Dieci domande e dieci risposte sull'hantavirus.

Non credo che si possa dire che c'è un rischio alto, ma bisogna prestare la massima attenzione. Purtroppo l'Hantavirus ha un'incubazione molto lunga, fino a due mesi. E semmai è questo il problema, ma per favore non parliamo di un nuovo Covid o qualcosa x.com

L'Hantavirus non è il prossimo Covid, ma prova a dirlo ai media | The Daily Show reddit

Wiedermann: Hantavirus non è il nuovo Covid. Ecco i consigliPer il medico internista e coordinatore dei progetti di ricerca dell'Istituto di medicina generale e public health di Bolzano l'evento non costituisce il segnale di una pandemia imminente ... rainews.it