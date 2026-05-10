Dopo settimane di dichiarazioni e previsioni allarmistiche, il ministero ha deciso di intervenire per mettere a tacere alcuni virologi che avevano parlato di una possibile pandemia e di nuove restrizioni. Nessun lockdown è stato annunciato, né sono state confermate ipotesi di una crisi sanitaria imminente. Le dichiarazioni dei virologi sono state oggetto di critiche e smentite ufficiali, lasciando spazio a un quadro più stabile e meno allarmante.

Dopo giorni di allarmismi, annunci di pandemie, ipotesi di vaccini e gufate dei virologi “superstar” del Covid, il ministero della Salute zittisce tutti e invita alla serietà su pandemia e lockdown L’Hantavirus è più un fanta-virus che una possibile catastrofe biologica, la situazione sembra sotto controllo sia a Tenerife, dove è sbarcata la nave degli infetti, che in Italia, d ove i quattro casi isolat i non destano preoccupazioni. Tranne che in qualche virologo star “nostalgico”, forse, di vaccini e lockdown del Covid. Il virus e la pandemia: nessun allarme dal ministero della Salute. A domanda precisa: con l’Hantavirus dobbiamo aspettarci una nuova pandemia?, risposta lapidaria: “Assolutamente no, non ci troviamo nella stessa situazione.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - E’ un “fantavirus”: nessuna pandemia, niente lockdown. Il ministero zittisce i virologi star del Covid

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