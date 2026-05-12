Il nuovo ponte aprirà entro l’estate Corsa contro il tempo per la palestra

Entro l’estate sarà completato il nuovo ponte tra Novafeltria e Maiolo, con lavori in fase avanzata. In parallelo, si sta realizzando una nuova palestra presso l’istituto scolastico Tonino Guerra. Sul fronte delle infrastrutture, è in corso la manutenzione del ponte di accesso a Talamello, intervento che mira a garantire la sicurezza della viabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il nuovo ponte tra Novafeltria e Maiolo. La nuova palestra all’istituto ’ Tonino Guerra ’. E la manutenzione del ponte di accesso a Talamello. Sono i grandi cantieri in corso in Valmarecchia e nei giorni scorsi il presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, ha fatto un sopralluogo per verificare l’andamento degli interventi. Per quanto riguarda il nuovo ponte sulla SP107 tra Novafeltria e Maiolo, "l’obiettivo è aprirlo entro l’estate". L’opera da oltre 5 milioni di euro sostituirà definitivamente il vecchio ponte degli anni ’60, non più adeguato dal punto di vista strutturale e della sicurezza. "Un investimento strategico per tutta la Valmarecchia – sottolinea il sindaco di Maiolo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il nuovo ponte aprirà entro l’estate". Corsa contro il tempo per la palestra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment Notizie correlate Riforma elettorale, corsa contro il tempo: maggioranza al lavoro per un’intesa entro l’estateLa maggioranza di centrodestra accelera sulla riforma della legge elettorale, puntando a ottenere un primo via libera prima della pausa estiva. Porta Metronia, firmato l'accordo per gestire il museo: aprirà entro l'estateL’inaugurazione del museo ci sarà, probabilmente, entro l’estate anche se non ci sono, ancora, date certe.