Porta Metronia firmato l' accordo per gestire il museo | aprirà entro l' estate

A Porta Metronia è stato firmato un accordo per la gestione di un museo, con l’obiettivo di aprirlo entro l’estate. Al momento, non sono state comunicate date precise per l’inaugurazione, anche se si parla di un’apertura possibile prima della fine della stagione. La struttura sarà aperta al pubblico una volta completati gli interventi necessari e definiti i dettagli organizzativi.

L’inaugurazione del museo ci sarà, probabilmente, entro l’estate anche se non ci sono, ancora, date certe. Intanto, è stato fatto un passo avanti importante per la gestione del nuovo spazio museale presso la nuova fermata della metro C, Porta Metronia. Una delibera di Giunta ha dato il via libera.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Affidato l'ultimo chiosco della via marina bassa, aprirà entro l'estateLa storia infinita dei chioschi del lungomare scrive la parola fine a ridosso della conclusione della legislatura comunale. Porta Metronia: 14 alberi e 384 arbusti ridisegnano via IpponioPorta Metronia cambia volto: il nuovo parco di via Ipponio è stato inaugurato nel pomeriggio di venerdì 3 aprile. Contenuti e approfondimenti Effetto Colosseo e Porta Metronia sulla metro C, i viaggiatori sono aumentati dell'11%Con il trend attuale la terza linea metropolitana di Roma potrebbe arrivare ad avere 2 milioni di viaggiatori in più entro la fine dell'anno ... romatoday.it Metro C a Roma, aprono le stazioni-museo di Colosseo e Porta Metronia. Gualtieri: «Salto di qualità del servizio»Taglio del nastro per le due nuove fermate della Metro C nel cuore di Roma: Colosseo e Porta Metronia. Si tratta delle cosiddette stazioni-museo, pensate per valorizzare i numerosi reperti ... ilmattino.it