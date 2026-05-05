Riforma elettorale corsa contro il tempo | maggioranza al lavoro per un’intesa entro l’estate

La maggioranza di centrodestra sta lavorando intensamente per approvare una nuova legge elettorale prima della pausa estiva. Le discussioni sono in corso e l’obiettivo è trovare un accordo rapido, con l’intenzione di ottenere l’approvazione definitiva nel prossimo mese. La corsa contro il tempo coinvolge diversi partiti, che cercano di definire i dettagli della riforma prima di settembre.

La maggioranza di centrodestra accelera sulla riforma della legge elettorale, puntando a ottenere un primo via libera prima della pausa estiva. L’obiettivo è definire un nuovo meccanismo di voto in vista delle prossime elezioni politiche. Il testo è attualmente sotto esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Sul dossier si confrontano i tecnici e i negoziatori delle diverse forze politiche, impegnati a individuare una sintesi che possa tradursi in una proposta il più possibile condivisa. Il nodo centrale punta a garantire governabilità e assicurare una rappresentanza equilibrata. Il tema è tutt’altro che teorico: in uno...🔗 Leggi su 361magazine.com

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A @Montecitorio per seguire le audizioni sulla riforma elettorale al via oggi in Commissione Affari Costituzionali. x.com