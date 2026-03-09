Inaugurato e già sotto inchiesta | il nuovo ospedale di Monopoli e Fasano tra sprechi varianti e mazzette

Il nuovo ospedale di Monopoli e Fasano, inaugurato di recente, è già al centro di un'inchiesta. Le autorità indagano su presunti sprechi, varianti non autorizzate e pagamenti illeciti legati ai lavori di costruzione. L'indagine, che si inserisce nell'ambito di un filone più ampio sulle tangenti nella Asl di Bari, coinvolge diverse persone e ha portato a sequestri e interrogatori.

Sette indagati per corruzione e turbativa d'asta nel nuovo capitolo dell'indagine sulle tangenti nella sanità barese. Nel mirino due appalti da 1,3 milioni di euro legati al presidio ospedaliero

