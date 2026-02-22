Brugnaro | Dopo di me Simone Venturini Luca Zaia ottimo collegamento tra Venezia e Roma Martella? È il vecchio che torna

Brugnaro ha annunciato che, dopo di lui, sarà Simone Venturini a candidarsi, mentre Luca Zaia viene riconosciuto come collegamento efficace tra Venezia e Roma. La discussione sul candidato sindaco per le elezioni di maggio si intensifica, con molti che attendono una scelta chiara dal centrodestra. Le conversazioni si concentrano anche su Martella, considerato un ritorno di una figura già nota in città. La prossima settimana potrebbe chiarire le intenzioni dei protagonisti.

Alla prima settimana di Quaresima, Venezia attende che il centrodestra batta un colpo: chi sarà il candidato sindaco alle elezioni del 24 e 25 maggio? Non l’ex governatore leghista Luca Zaia, tant’è che perfino il sindaco uscente Luigi Brugnaro dice che non è il caso di continuare a tirarlo per la giacchetta e che è meglio che l’ex governatore si concentri per un prossimo ruolo nazionale: «Luca sarebbe un ottimo collegamento tra Venezia, il Veneto e Roma». E allora chi? «Io spero che il candidato sindaco sia Simone Venturini, una persona che può insegnare a me la politica, un ragazzo giovane, bravo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Andrea Martella, candidato sindaco di Venezia scelto dal centrosinistra per il dopo BrugnaroAndrea Martella è stato scelto come candidato sindaco di Venezia dal centrosinistra per le prossime amministrative.

Tra Zaia e Martella. Valzer per il nuovo sindaco di VeneziaA Venezia si avvicina la scelta del nuovo sindaco, nel contesto di una campagna elettorale caratterizzata da un confronto tra Zaia e Martella.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Alberto Trentini ricevuto a Ca' Farsetti dal sindaco Brugnaro; Brugnaro-FdI, malumori della Lega per il patto; Fenice, i sindacati a Brugnaro e Colabianchi: Niente nonnismo o pensiero unico che impone la protesta; Venezi: Contro di me per attaccare il Governo. Gli abbonati a La Fenice hanno 80 anni.

Simone Venturini added a new photo — in... - Simone Venturini - facebook.com facebook