Il nucleare torna in Italia entro dicembre il calendario per l’approvazione

Il governo ha annunciato che entro dicembre sarà presentato il calendario per l’approvazione delle norme sul nucleare in Italia. Entro la fine del 2026, sono previste anche le decisioni ufficiali sui decreti attuativi necessari per avviare i progetti di energia nucleare nel paese. La tempistica indicata riguarda quindi l’intero iter legislativo e amministrativo che porterà alla realizzazione delle nuove centrali.

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Entro la fine del 2026 potrebbero arrivare i decreti attuativi per la realizzazione del nucleare in Italia. Ne ha dato conferma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. All’evento “Futuro Direzione Nord” in corso a Milano, ha presentato l’obiettivo nucleare come “una mia sfida personale e non solo di governo”. Non è la prima volta che il ministro parla del nucleare come alternativa all’ energia da combustibili fossili in riferimento a un senso di dovere nei confronti dei giovani, per lasciare loro qualcosa o, per usare le sue parole, “le condizioni per poter competere a livello europeo e mondiale”. Ha quindi tracciato la cronologia dei prossimi passi del decreto sul nucleare.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il nucleare torna in Italia entro dicembre, il calendario per l’approvazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NUCLEARE in Italia con Gianluca Artizzu Notizie correlate Ex Veneta, verso la fine dei lavori. Il calendario delle riaperture: "Opere concluse entro dicembre"I cantieri per l’interramento dell’ex Veneta, la linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, si avviano verso la conclusione. Nucleare in Italia: piano Pichetto, via libera entro il 2026Durante un recente incontro dedicato alla transizione energetica e al settore nucleare, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,... Argomenti più discussi: Nucleare in Italia: i motivi del sì e del no; Nucleare, l’Italia si è data altri 15 anni per far tornare le scorie radioattive dall’estero; La crisi riaccende il nucleare. L’Italia scommette sui piccoli reattori; Caro energia, l'Italia torna a puntare sul nucleare. Papa Leone torna a richiamare la comunità internazionale alla responsabilità davanti al rischio di escalation nucleare. Da Castel Gandolfo a piazza San Pietro, il Pontefice ha posto al centro il tema della pace, della difesa della vita e della conversione della C x.com Il nucleare torna in Italia entro dicembre, il calendario per l’approvazioneEntro la fine del 2026 potrebbero arrivare i decreti attuativi per la realizzazione del nucleare in Italia. Ne ha dato conferma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto ... quifinanza.it