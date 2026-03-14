Crolla l’ultimo dogma di Marco Travaglio | Il Fatto apre ai contributi pubblici dal governo Meloni

Il Fatto Quotidiano ha annunciato di aver aperto ai contributi pubblici provenienti dal governo Meloni, rompendo con la sua posizione storica. La decisione arriva a pochi giorni da quando il giornale ha affermato di essere l’unico quotidiano in crescita, con un commento di un suo rappresentante. La novità ha suscitato diverse reazioni nel mondo dell’informazione, mentre il giornale prosegue con la sua linea editoriale.

“Il Fatto Quotidiano continua ad essere l’unico giornale in crescita”, si vantava solo ieri Andrea Scanzi sui social, snocciolando i dati di vendita di gennaio: “Mentre tutti i grandi quotidiani perdono lettori (Corriere -5,82%, Repubblica -9,56%, Sole 24 Ore -5,77%, Gazzetta dello Sport -11,32%. e via dicendo), il Fatto è l’unico con il segno +”. Sarà, ma che sfiga, per il povero Scanzi. Il giorno dopo il suo stesso giornale pubblica un trafiletto nel quale il suo editore annuncia che – a causa della crisi dell’editoria e della congiuntura – ha accettato di aderire al decreto del governo Meloni che nel dicembre scorso, prevedeva un contributo straordinario all’editoria per la stampa dei giornali cartacei nella misura di 10 centesimi per ogni copia venduta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Crolla l’ultimo dogma di Marco Travaglio: “Il Fatto” apre ai contributi pubblici dal governo Meloni Articoli correlati Forteto, l’ultimo scandalo: la retta di Fiesoli ai domiciliari pagata con contributi pubbliciFirenze, 21 gennaio 2026 – Alle spese per la detenzione domiciliare di Rodolfo Fiesoli nella Rsa Villa Altichiero di Padova, ha compartecipato anche... Perché No, il nuovo video di Marco Travaglio: “Ecco come il governo controllerà i pm dopo la riforma”Dobbiamo fidarci di Nordio quando giura che i pubblici ministeri resteranno autonomi e indipendenti? Marco Travaglio ne parla nella quarta puntata di...