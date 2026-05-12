Il no del quartiere al villaggio per persone senza dimora in nome di Giovanni Tamburi morto a Crans-Montana Il padre | Sono dispiaciuto forse i cittadini non hanno capito cosa vorremmo realizzare

Un quartiere ha espresso il suo rifiuto al progetto di un villaggio destinato a persone senza dimora, promosso in nome di un defunto. Il padre del promotore ha dichiarato di essere dispiaciuto, ritenendo che i cittadini non abbiano compreso pienamente le finalità dell’iniziativa. Nel frattempo, è stata avviata una raccolta firme contro il progetto, mentre il Comune ha precisato che l’area interessata non è l’unica valutata per l’intervento.

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Il centro di accoglienza per senzatetto in memoria di Giovanni, morto a 16 anni nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, sarebbe finanziato dalla famiglia che da tempo ne discute con il Comune. La zona di via Terracini, dietro la stazione Centrale, era stata indicata, ma, dicono da Palazzo d'Accursio, non è l'unica ipotesi. Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in consiglio comunale, ha spiegato la posizione degli abitanti della zona. «Basta decisioni calate dall'alto, chi vive al Lazzaretto lamenta da tempo problemi di sicurezza, furti, situazioni di degrado». Il timore di chi vive qui è che la struttura porti degrato. L'assessore alla sicurezza, Matilde Madrid, parla di «un villaggio con caratteristiche di abitabilità, non solamente moduli per dormire, ma una vera e propria accoglienza quasi domestica».🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il no del quartiere al villaggio per persone senza dimora in nome di Giovanni Tamburi, morto a Crans-Montana. Il padre: «Sono dispiaciuto, forse i cittadini non hanno capito cosa vorremmo realizzare» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caos al Lazzaretto a Bologna sul villaggio per senzatetto intitolato a Giovanni Tamburi morto a Crans-MontanaA Bologna cresce la protesta contro il villaggio per senzatetto dedicato a Giovanni Tamburi, il 16enne morto a Crans-Montana. Crans-Montana, il ricordo di Giovanni Tamburi arriva all’Ariston: il grazie del padre ad Achille LauroDurante la serata del Festival di Sanremo, un momento musicale ha assunto il valore di un omaggio alle giovani vittime della tragedia di... Argomenti più discussi: Il villaggio per i senzatetto di Bologna in memoria di Giovanni Tamburi è già in bilico; Firme contro il villaggio per senzatetto dedicato a Giovanni Tamburi: polemica al Lazzaretto; Caos al Lazzaretto a Bologna sul villaggio per senzatetto intitolato a Giovanni Tamburi morto a Crans-Montana; Lazzaretto, i residenti: Già tanti disagi, non fate qui il villaggio dei senzatetto per Tamburi. Il villaggio per i senzatetto di Bologna in memoria di Giovanni Tamburi è già in bilicoLa struttura, in memoria del ragazzo morto nell'incendio di Crans Montana,, incontra la contrarietà di alcuni residenti. Il papà: «È un progetto antidegrado» ... avvenire.it