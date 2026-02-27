Crans-Montana il ricordo di Giovanni Tamburi arriva all’Ariston | il grazie del padre ad Achille Lauro

Durante la serata del Festival di Sanremo, è stato ricordato Giovanni Tamburi attraverso un momento musicale dedicato alle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana. Il padre di Tamburi ha espresso un ringraziamento a Achille Lauro per aver reso omaggio al ricordo del figlio in questa occasione. La serata ha così unito musica e memoria in un gesto di solidarietà.

Durante la serata del Festival di Sanremo, un momento musicale ha assunto il valore di un omaggio alle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana. L’esibizione di Achille Lauro, che ha scelto un brano dal forte impatto emotivo, è stata seguita con particolare partecipazione anche da alcune famiglie coinvolte nel rogo di Capodanno. Tra queste, quella di Giovanni Tamburi: il padre Giuseppe ha ringraziato pubblicamente l’artista per il pensiero rivolto ai ragazzi e per l’attenzione mostrata in un contesto seguito da milioni di telespettatori. Secondo quanto riferito dalla famiglia, la scelta del brano e l’interpretazione hanno rappresentato un momento di raccoglimento e memoria, percepito come vicino al vissuto di chi sta affrontando la perdita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Crans-Montana, Tamburi: "Achille Lauro a Sanremo ci ha fatto commuovere"Domenica saranno trascorsi due mesi dalla notte che ha cambiato molte vite per sempre, quando, nel rogo de Le Constellation a Crans-Montana, sono...

Leggi anche: Crans-Montana, il padre di Giovanni Tamburi: "Sono morto con te"

