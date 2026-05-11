Caos al Lazzaretto a Bologna sul villaggio per senzatetto intitolato a Giovanni Tamburi morto a Crans-Montana

Al Lazzaretto di Bologna si è svolta una raccolta firme contro il progetto di un villaggio per senzatetto intitolato a Giovanni Tamburi, deceduto a Crans-Montana. La protesta ha coinvolto diverse persone che si sono opposte all'iniziativa, senza però impedire lo svolgimento delle operazioni. Non sono stati segnalati altri sviluppi o interventi da parte delle autorità durante l'evento.

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