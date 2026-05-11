Caos al Lazzaretto a Bologna sul villaggio per senzatetto intitolato a Giovanni Tamburi morto a Crans-Montana

Da virgilio.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Lazzaretto di Bologna si è svolta una raccolta firme contro il progetto di un villaggio per senzatetto intitolato a Giovanni Tamburi, deceduto a Crans-Montana. La protesta ha coinvolto diverse persone che si sono opposte all'iniziativa, senza però impedire lo svolgimento delle operazioni. Non sono stati segnalati altri sviluppi o interventi da parte delle autorità durante l'evento.

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A Bologna cresce la protesta contro il villaggio per senzatetto dedicato a Giovanni Tamburi, il 16enne morto a Crans-Montana. Residenti e commercianti del Lazzaretto hanno avviato una raccolta firme contro il progetto finanziato dal padre Giuseppe Tamburi e dal Comune. La famiglia difende l’iniziativa nata per aiutare i più fragili, nel ricordo del ragazzo scomparso. Bologna, protesta al Lazzaretto L'idea del villaggio per senzatetto In campo anche la politica Chi era Giovanni Tamburi, morto a Crans-Montana Bologna, protesta al Lazzaretto La polemica che non ti aspetti è esplosa a Bologna. Al centro c’è il progetto del nuovo villaggio per persone senza fissa dimora che dovrebbe sorgere nell’area di via Terracini, nel quartiere Lazzaretto.🔗 Leggi su Virgilio.it

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