Il Napoli ricorda il nun voglio fa’ niente descritto da Libero Bovio

Il Napoli ha ricordato il celebre passo tratto da un testo di Libero Bovio, “nun voglio fa’ niente”, in relazione alla recente sconfitta della 36ª giornata del campionato 2025-26. La squadra ha subito una sconfitta che ha suscitato commenti tra tifosi e addetti ai lavori, con il focus sui falli commessi e le dinamiche della partita. Questa giornata si aggiunge a un campionato caratterizzato da molte sfide e risultati sorprendenti.

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