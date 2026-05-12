Il Napoli ricorda il nun voglio fa’ niente descritto da Libero Bovio
Il Napoli ha ricordato il celebre passo tratto da un testo di Libero Bovio, “nun voglio fa’ niente”, in relazione alla recente sconfitta della 36ª giornata del campionato 2025-26. La squadra ha subito una sconfitta che ha suscitato commenti tra tifosi e addetti ai lavori, con il focus sui falli commessi e le dinamiche della partita. Questa giornata si aggiunge a un campionato caratterizzato da molte sfide e risultati sorprendenti.
FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 36° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Che brutta sconfitta. Recuperare due gol e poi perderla. È come perdere due volte. Solito primo tempo della vergogna. Squadra presa da “gàgnera” breriana. Il nostrano “sfastirio”. Il “nun voglio fa’ niente” descritto da Libero Bovio. Incurante degli svolazzi della Miranda e della Bernarda indisturbati sulla sinistra. C’è anche il rigore che è tutto da ridere. Perché dinamiche simili altrove non sono state punite. Tuttavia nei primi minuti della ripresa pare che la voglia di fare sia ritornato. Il Capitano si fa perdonare la leggerezza sul rigore.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Vincenzo D'Annibale (24 maggio 1894 – Napoli, 14 aprile 1950) è stato un pianista, compositore e direttore d'orchestra italiano, che compose, con i versi di Libero Bovio, la celebre canzone, 'O paese d' 'o sole. Conseguì il diploma di Licenza Superiore e Magi facebook