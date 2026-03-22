Bruno Barbieri si è lanciato in un nuovo format, pensato per i propri canali social, dal titolo “ Bruno in the U.S.A ” in undici puntate.” La mia missione è raccontare la storia di tanti giovani che hanno lasciato il nostro Paese non per disperazione, ma per cercare qualcosa di diverso nella loro vita. – ha dichiarato a Leggo – Non parliamo di persone che sono partite perché con l’acqua alla gola o perché in Italia non funzionava niente. Parliamo di gente arrivata negli Stati Uniti per costruire, per mettersi in gioco, per raccontare una storia importante: la storia del nostro Paese, del nostro lavoro, della nostra materia prima, ma soprattutto della nostra cultura”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per mandarmi via da MasterChef mi dovranno avvelenare. Voglio essere seppellito a Rogoredo. Non devo niente a nessuno, sono un uomo libero nell’anima”: così Bruno Barbieri

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Dove vive Bruno Barbieri: la casa moderna e minimalista dello chef di MasterChefBruno Barbieri, chef di fama internazionale e volto noto di MasterChef Italia, vive in un appartamento moderno a Bologna, la sua città d’origine.

Contenuti utili per approfondire Bruno Barbieri

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