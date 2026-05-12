Il Napoli ha già un attaccante in canna a prescindere da Manna

Il Napoli sta monitorando con interesse Anan Khalaili, giovane esterno israeliano che milita nell’Union Saint-Gilloise. Khalaili ha attirato l’attenzione durante la fase a gironi della Champions League, dove si è distinto per le sue prestazioni. La società partenopea ha già un attaccante in rosa, indipendentemente dalla situazione di Manna, e sta valutando possibili acquisizioni nel ruolo dei giovani esterni.

Il Napoli segue con attenzione Anan Khalaili, giovane esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise che si è messo in luce nella League Phase della Champions League. Il calciatore, nato nel 2004, viene considerato un profilo di grande prospettiva e potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la fascia destra della squadra azzurra nella prossima stagione. A confermare l’interesse del club partenopeo è stato Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, intervenuto durante la trasmissione “Forza Napoli Sempre” su Radio Marte. Secondo il giornalista, il Napoli ha già avviato i primi contatti per il giocatore, ritenuto uno dei giovani più interessanti nel panorama europeo.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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