Mercato Napoli Manna ha già deciso il primo acquisto | costerà quasi 17 milioni

Sul fronte del calciomercato del Napoli, si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile primo acquisto. La società sta valutando attentamente la conferma di un giocatore già in rosa, per il quale si pensa di esercitare il diritto di riscatto. Si tratta di una mossa che potrebbe avere un impatto importante sulla rosa già nei prossimi giorni.

Iniziano ad emergere i primi retroscena sul calciomercato estivo del Napoli. La prima mossa di mercato di Giovanni Manna potrebbe essere non un nuovo acquisto, ma una “conferma”: si tratta di quella di Alisson Santos, per cui è pronto ad essere esercitato il diritto di riscatto. Alisson Santos verrà riscattato: Napoli già convinto. Gli è bastato appena un mese per convincere già tutti. Alisson Santos ci ha messo davvero poco a spazzare via tutto lo scetticismo nei suoi confronti e a conquistarsi sempre più minuti nello scacchiere di Antonio Conte, con anche un gol importantissimo siglato contro la Roma. Secondo Sportmediaset, queste prestazioni avrebbero spazzato via tutti i dubbi in casa Napoli, convincendo il ds Manna ad esercitare il diritto di riscatto dallo Sporting. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

