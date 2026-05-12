Il museo delle Cappuccine apre i depositi non accessibili per una visita straordinaria

Sabato 16 maggio alle 11, il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo aprirà per la prima volta al pubblico i depositi non accessibili. L'apertura sarà accompagnata da una visita guidata straordinaria, offrendo l'opportunità di esplorare spazi solitamente chiusi al pubblico. L’iniziativa si svolgerà in un orario mattutino e prevede un percorso guidato tra le aree di conservazione del museo.

Sabato 16 maggio alle 11, per la prima volta, il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo apre al pubblico il proprio deposito con una visita guidata straordinaria. A condurre i visitatori sarà il direttore Davide Caroli, che accompagnerà alla scoperta di spazi normalmente non accessibili e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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