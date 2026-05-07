Il lato nascosto del Museo Civico | visita guidata ai depositi

Un aspetto poco conosciuto del Museo Civico riguarda i depositi, un’area generalmente non accessibile ai visitatori. Qui si conservano numerose opere, reperti e oggetti che compongono il patrimonio del museo e che rappresentano un patrimonio di grande valore storico e culturale. La visita guidata ai depositi permette di scoprire una parte nascosta e meno visibile delle collezioni, spesso ancora da esplorare e studiare.

C'è una parte del museo che il pubblico non vede, ma che ne custodisce la sostanza più ampia e profonda: è il patrimonio dei depositi, fatto di opere, reperti e oggetti che raccontano storie spesso ancora da scoprire. Sabato 9 maggio alle 16.30 il Museo Civico di Modena apre eccezionalmente.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Visita Guidata a Villa Badoer Fattoretto e Museo del VillanoDomenica 10 maggio 2026 è in programma una visita guidata a Villa Badoer Fattoretto, a Dolo (VE), un’occasione per scoprire una dimora storica lungo... visita guidata al museo del teatro alla scala di milanoEntra nel cuore pulsante della musica e dell’arte mondiale: il Teatro alla Scala di Milano, simbolo assoluto della cultura italiana e tempio della... Una raccolta di contenuti Vivere le radici: al Museo Civico di Niscemi un viaggio sensoriale per tuttiMappe tattili, stampa Braille e app con audiodescrizioni per un museo inclusivo e modello di turismo accessibile ... lasicilia.it Sansepolcro celebra i 50 anni del Museo CivicoArezzo, 5 dicembre 2025 – Sansepolcro celebra i 50 anni del Museo Civico: due giornate dedicate a Piero della Francesca, alla storia e alla tutela del patrimonio culturale Il 12 e 13 dicembre 2025 ... lanazione.it