Akragas svela nuovi segreti | tornano gli scavi al ginnasio dopo la scoperta dell’auditorium unico nel Mediterraneo
Akragas riapre i lavori di scavo al ginnasio, uno dei siti meno noti ma più affascinanti della città. Dopo la recente scoperta dell’auditorium coperto, considerato il unico nel Mediterraneo occidentale, le operazioni sono riprese per approfondire le strutture antiche. Gli archeologi stanno portando avanti le ricerche sotto la superficie, cercando di portare alla luce nuovi dettagli sulla storia di questo importante insediamento.
Sotto la polvere e il silenzio delle rovine, Akragas continua a parlare. Lo fa da uno dei suoi luoghi meno celebrati ma più sorprendenti: il ginnasio dove, dopo la scoperta dell’auditorium coperto unico nel Mediterraneo occidentale, sono ripartiti gli scavi per ricostruire un nuovo capitolo della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Scavi a Venosa: 40 anni dopo, l’anfiteatro svela i suoi segretiDopo quarant'anni di attesa, gli archeologi tornano a scavare nell'anfiteatro romano di Venosa, in Basilicata.
Ratisbona, scoperta eccezionale: il più antico tempio di Mitra della Baviera svela nuovi segreti sull’Impero Romano.Ratisbona si trova di fronte a una straordinaria riscoperta che riscrive la storia della città e del suo legame con l’Impero Romano: nel cuore del...