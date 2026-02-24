Scavi a Venosa | 40 anni dopo l’anfiteatro svela i suoi segreti

Il ritrovamento dell’anfiteatro romano di Venosa è stato causato da recenti lavori di ristrutturazione. Durante gli scavi, sono emersi mosaici ben conservati e frammenti di affreschi che testimoniano un passato ricco di vita. Gli archeologi hanno scoperto anche resti di strutture che risalgono al primo secolo dopo Cristo. Questa scoperta apre nuove possibilità di studio sulla storia della città antica. Ora, gli esperti continuano a indagare tra le pietre del sito.

Dopo quarant’anni di attesa, gli archeologi tornano a scavare nell’anfiteatro romano di Venosa, in Basilicata. Questo sito, già noto per i suoi reperti di epoca romana e longobarda, promette di rivelare nuovi capitoli della storia locale. La ripresa degli scavi, dopo un così lungo intervallo, è vista come un’opportunità unica per comprendere meglio la vita quotidiana e le attività culturali dell’epoca romana. Gli esperti sperano di trovare non solo strutture architettoniche, ma anche oggetti di uso comune che possano gettare luce sulle abitudini e sulle pratiche sociali dei tempi. La sfida tecnologica: georadar e droni per un’archeologia del futuro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

