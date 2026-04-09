Nel Sannio, la chiesa di Santa Sofia si distingue come uno dei simboli principali della città di Benevento, rappresentando una testimonianza significativa della presenza longobarda nella regione. Costruita nel periodo medievale, questa chiesa è riconosciuta dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. La sua struttura e i dettagli architettonici sono stati oggetto di studi e di immagini che ne evidenziano il ruolo storico e culturale nel territorio.

La chiesa di Santa Sofia è uno dei più affascinanti simboli della città di Benevento, memoria storica del Sannio e principale testimonianza della presenza longobarda nel territorio. Fu centro sannita di culto e potere, tanto da diventare il centro spirituale della regione. È una vera e propria gemma che rappresenta lo splendore del capoluogo sannita e, dal 25 giugno 2011, figura tra le meraviglie del Patrimonio Mondiale dell’Unesco insieme agli altri sei siti (Brescia, Cividale del Friuli, Castelseprio, Spoleto, Campello sul Clitumno e Monte Sant’Angelo) che compongono il percorso de I Longobardi in Italia, i luoghi del potere, densi di testimonianze architettoniche, pittoriche e scultoree dell’arte longobarda. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: il complesso monumentale di Santa Sofia, Patrimonio Unesco

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