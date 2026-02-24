Tour Il Monte il Santo e la città | domenica passeggiata culturale nell’anima di Palermo

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Passeggiata culturale nelle memorie del luogo sacro e nel paesaggio roccioso di Monte Grifone, fino all'albero di San Benedetto il Moro. Per partecipare è necessario acquistare i ticket online. Là dove Palermo abbassa la voce e lascia parlare la memoria. Ai piedi di Monte Grifone, lontano dal frastuono urbano, il convento accoglie il visitatore in un’atmosfera sospesa: il silenzio dei chiostri, il verde che avvolge gli edifici e una spiritualità che sembra scorrere lenta, stratificata nei secoli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: I Modà in concerto nell'estate 2026: il tour si concluderà al Velodromo di Palermo

Palermo misterica: passeggiata raccontata nel cuore della città vecchia sulle tracce di magàre e fattucchierePalermo Misterica propone una passeggiata nel cuore della città vecchia, offrendo un approfondimento storico e antropologico sulla magia popolare siciliana.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: 5 escursioni leggendarie sulle Alpi da fare almeno una volta nella vita; Il Freeride World Tour torna al Monte Rosa; Carnival Tour, la tappa finale. I vincitori della prima edizione; Efìmera Snow Tour: Festa sull'Etna 3.0 at TBA - Parco Suburbano Pizzo Filicia - Maletto, Monte Etna (CT), Sicily.

Il Mont Ventoux da Petrarca a Poga?arIl Tour de France è arrivato martedì pomeriggio sul Mont Ventoux, in Provenza, nel sud-est della Francia. Il Mont Ventoux è una montagna solitaria, separata dalle Alpi e per questo visibile da decine ... ilpost.it

Il Mont Ventoux era l'illusione che il Tour de France aspettavaValentin Paret-Peintre ha vinto la sedicesima tappa del Tour de France 2025 davanti a Ben Healy e dopo un duello pieno di scatti. E in Privenza, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard sono tornati a essere ... ilfoglio.it

Tour italiano per LEs Ballets de MOnte-Carlo. Leggi qui: https://www.danzaedanza.com/it/news/maillot-romeo-giulietta-udine-cremona-parma.html Teatro Ponchielli di Cremona Jean-Christophe Maillot Teatro Nuovo Giovanni da Udine e Teatro Regio di Parm - facebook.com facebook