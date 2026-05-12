Il mondo in guerra | a Galliate Bicipace per dire no al riarmo

Da novaratoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio si svolgerà a Galliate la 42ª edizione di Bicipace, una manifestazione ciclistica che coinvolge appassionati e cittadini in un percorso dedicato alla mobilità sostenibile e alla solidarietà. L’evento si propone di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto e di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati alla pace e alla riduzione delle spese militari. La manifestazione prevede il ritrovo e la partenza da un punto fisso della città.

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Domenica 17 maggio si terrà la 42ª edizione di Bicipace, la storica manifestazione ciclistica che unisce mobilità sostenibile e impegno civile. L'iniziativa, promossa dal circolo Legambiente "Il Pioppo" e dal Laboratorio per la Pace di Galliate, quest'anno assume un significato particolare di.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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