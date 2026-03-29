Guerra permanente | il mondo varca la soglia del caos e del riarmo

Da ameve.eu 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo si trova ora in una fase di crescente instabilità, con segnali evidenti di riarmo e tensioni che coinvolgono diverse nazioni. La fine dell’epoca di relativa pace, iniziata dopo il secondo conflitto mondiale, è stata segnata da un aumento di conflitti aperti e di investimenti militari. Questa situazione ha portato a un aumento delle spese per la difesa e a una situazione di crisi costante in molte aree del pianeta.

Il mondo ha varcato una soglia senza ritorno: l’era della pace, quella lunga parentesi di stabilità durata dalla fine del secondo conflitto mondiale fino a oggi, si è chiusa definitivamente. Siamo domenica 29 marzo 2026 e la realtà impone che la guerra non sia più un’eccezione ma il nuovo stato normale, con conflitti attivi alle porte dell’Europa in Ucraina e nel Medio Oriente che segnano la fine delle regole internazionali. Non si tratta più di semplici schermaglie o tensioni temporanee, ma dell’inizio di una fase storica caratterizzata dal riarmo massiccio degli Stati e dal crollo del multilateralismo. L’unica legge vigente è ora quella della forza bruta, dove il più forte impone la sua volontà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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