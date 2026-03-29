Guerra permanente | il mondo varca la soglia del caos e del riarmo

Il mondo si trova ora in una fase di crescente instabilità, con segnali evidenti di riarmo e tensioni che coinvolgono diverse nazioni. La fine dell’epoca di relativa pace, iniziata dopo il secondo conflitto mondiale, è stata segnata da un aumento di conflitti aperti e di investimenti militari. Questa situazione ha portato a un aumento delle spese per la difesa e a una situazione di crisi costante in molte aree del pianeta.

Il mondo ha varcato una soglia senza ritorno: l’era della pace, quella lunga parentesi di stabilità durata dalla fine del secondo conflitto mondiale fino a oggi, si è chiusa definitivamente. Siamo domenica 29 marzo 2026 e la realtà impone che la guerra non sia più un’eccezione ma il nuovo stato normale, con conflitti attivi alle porte dell’Europa in Ucraina e nel Medio Oriente che segnano la fine delle regole internazionali. Non si tratta più di semplici schermaglie o tensioni temporanee, ma dell’inizio di una fase storica caratterizzata dal riarmo massiccio degli Stati e dal crollo del multilateralismo. L’unica legge vigente è ora quella della forza bruta, dove il più forte impone la sua volontà. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guerra permanente: il mondo varca la soglia del caos e del riarmo Articoli correlati Leggi anche: Un mondo in bilico tra caos, riarmo e polarizzazione. Il libro di Ansalone Il timone della nave più bella del mondo diventa brianzolo: la mostra permanenteÈ stato definito come uno dei pezzi più importanti dell’Amerigo Vespucci, la celebre nave a vela della Marina militare, spesso definita come la più... Tutto quello che riguarda Guerra permanente Temi più discussi: La guerra permanente; La guerra all'Iran è una guerra globale; La guerra come strumento di stabilizzazione del sistema; Una, dieci, cento flotille per Cuba. Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, Usa preparano operazioni di terra. Raid su porto vicino Hormuz: 5 morti. LIVE ... tg24.sky.it Quante guerre ci sono nel mondo oggi?Dalla crisi in Ucraina ai conflitti dimenticati: il quadro aggiornato delle guerre nel 2026 ... esquire.com Sulla Domenica delle palme, domenica di pace, prevale la guerra permanente di Israele. La polizia blocca Pizzaballa e padre Ielpo. In quella che per ia propaganda è l’unica democrazia del Medio Oriente, ormai la libertà di culto è limitata per mussulmani e c x.com Il 28 marzo scendiamo in piazza contro i decreti sicurezza, la guerra permanente e l’autocratizzazione. Saremo a Roma, insieme a Londra, agli Stati Uniti e a tante città nel mondo, per dare scacco matto a Trump, Meloni, Netanyahu e a tutti i governi che alime - facebook.com facebook