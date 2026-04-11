L’appello del Papa ai potenti del mondo | Stop a riarmo e follia della guerra chi prega non uccide

Il Papa ha rivolto un appello ai leader mondiali chiedendo di fermare il riarmo e le guerre, sottolineando che chi prega riconosce i propri limiti e non ricorre alla violenza. In un discorso pubblico, ha affermato che chi prega non uccide e non minaccia la morte, mentre chi si allontana da Dio si asservisce alla morte stessa. La richiesta si inserisce in un momento di tensioni internazionali e conflitti armati diffusi.

(Adnkronos) – “Chi prega ha coscienza del proprio limite, non uccide e non minaccia la morte. Invece, alla morte è asservito chi ha voltato le spalle al Dio vivente”. Papa Leone XIV utilizza parole nette presiedendo la veglia di preghiera per la pace a San Pietro. “Viene trascinato nei discorsi di morte persino il Nome santo di Dio, il Dio della vita. Scompare allora un mondo di fratelli e sorelle con un solo Padre nei cieli e, come in un incubo notturno, la realtà si popola di nemici. Ovunque si avvertono minacce, invece di chiamate all’ascolto e all’incontro. Fratelli e sorelle, – scandisce Leone – chi prega ha coscienza del proprio limite, non uccide e non minaccia la morte.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Guerra permanente: il mondo varca la soglia del caos e del riarmoIl mondo ha varcato una soglia senza ritorno: l’era della pace, quella lunga parentesi di stabilità durata dalla fine del secondo conflitto mondiale... Le sette potenti Grazie che San Giuseppe concede a chi lo prega con fedeQuali sono le sette potenti Grazie che San Giuseppe concede a chi si affida a lui con fede sincera? Doni spirituali straordinari di cui hanno...