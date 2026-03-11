Maturina fantesca | il testamento di Leonardo al Teatro di Documenti

Cosa: Lo spettacolo teatrale Maturina fantesca, erede di Leonardo Da Vinci di e con Patrizia La Fonte. Dove e Quando: Al Teatro di Documenti di Roma, dal 13 al 15 marzo. Perché: Un’occasione per scoprire il genio di Leonardo attraverso gli occhi inediti della sua governante reale. L’eredità di un genio non si misura solo nei trattati d’anatomia o nelle sfumature dei suoi dipinti più celebri, ma anche nei legami quotidiani che hanno costellato la sua esistenza terrena. A ridosso dell’anniversario della scomparsa di Leonardo da Vinci, il Teatro di Documenti di Roma ospita un progetto di profonda ricerca storica e drammaturgica: Maturina fantesca, erede di Leonardo Da Vinci. 🔗 Leggi su Ezrome.it

