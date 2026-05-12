Il mistero di Strozza al Ris il coltello sequestrato Caccia alle tracce biologiche
Nel corso di un’indagine a Strozza, le forze dell’ordine hanno sequestrato un coltello trovato nel deposito di un uomo. Sono in corso rilievi scientifici per analizzare tracce biologiche e verificare se l’arma sia stata utilizzata nella profanazione di un corpo. La scoperta si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in fase di sviluppo, con l’obiettivo di chiarire i dettagli di quanto accaduto.
IL CASO. L’arma trovata nel deposito di Francesco Dolci. Rilievi scientifici per capire se è stato usato per la profanazione del corpo di Pamela Genini. Il grosso coltello trovato dagli inquirenti nella proprietà di Francesco Dolci, unico indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, è stato inviato al Ris di Parma per gli accertamenti scientifici: in particolare per verificare l’eventuale presenza di tracce biologiche. Si tratterebbe di un oggetto con lama liscia e leggermente ricurva, che pare sia utilizzato nelle cerimonie orientali. È lungo 27,5 cm e si trovava nella cassettiera di un vecchio mobile sistemato sotto la tettoia che protegge il deposito attrezzi nel giardino della villa di Francesco Dolci.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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