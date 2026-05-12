Il mistero di Strozza al Ris il coltello sequestrato Caccia alle tracce biologiche

Nel corso di un’indagine a Strozza, le forze dell’ordine hanno sequestrato un coltello trovato nel deposito di un uomo. Sono in corso rilievi scientifici per analizzare tracce biologiche e verificare se l’arma sia stata utilizzata nella profanazione di un corpo. La scoperta si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in fase di sviluppo, con l’obiettivo di chiarire i dettagli di quanto accaduto.

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