Le forze dell'ordine stanno indagando sulla morte di una giovane donna di 29 anni trovata decapitata nel cimitero di Strozza. Sono stati eseguiti i primi esami sulla salma e sono state raccolte tracce biologiche sul luogo del ritrovamento. La procura ha aperto un fascicolo e sta valutando eventuali responsabilità. La scena del crimine presenta segni di profanazione e la testa della vittima è stata trovata separata dal corpo.

Non c'è pace nemmeno da morta per Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dal suo ex compagno lo scorso ottobre. La sua tomba nel cimitero di Strozza, nella Bergamasca, è stata profanata e le hanno tagliato la testa. Ora con gli esami di laboratorio, le tracce sul feretro, muffe e pollini, residui metallici bisognerà capira cosa è successo. Il lavoro di analisi non sarà semplice ed è solo iniziato: mercoledì 8 aprile per tre ore, all’ospedale Papa Giovanni XXIII con i tre esperti il medico legale Matteo Marchesi e l’antropologo forense Marco Cummaudo, nominati dal pm Giancarlo Mancusi, e il medico legale Antonello Cirnelli per la famiglia della ragazza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Pamela Genini tomba profanata e testa tagliata: caccia alle tracce biologiche

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