Il dirigente di una squadra di calcio ha dichiarato che nel calcio non ci sono progetti a lungo termine. Ha ricordato un ex avversario, con cui in passato c’era un rapporto di rivalità, ma ora la situazione è cambiata. L’intervista è stata rilasciata poco prima di una partita tra le due squadre. Durante la conversazione, ha anche menzionato un altro nome rilevante nel mondo del calcio e ha parlato di una trattativa in corso.

Dal suo nuovo ruolo alla Juve, da Spalletti ad Allegri, fino a Zlatan Ibrahimovic. Giorgio Chiellini parla a Dazn alla vigilia di Milan-Juve e, tra necessità di rilancio del calcio italiano e investitura di Yildiz come stella del presente e del futuro bianconero, ribadisce una delle basi del pensiero juventino. "Kenan due anni fa non era il giocatore che è adesso e probabilmente tra due anni sarà ancora ad un livello superiore. La cosa più difficile è che il tempo non è infinito: i progetti a lungo termine non esistono - spiega il Director of Football Strategy della Juve -. Ci vuole, ma in mezzo devi avere una serie di obiettivi che non puoi mancare, altrimenti ciò che hai pianificato a lungo termine non arriva".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chiellini: "Nel calcio non esistono i progetti a lungo termine. Ibra era un mio nemico ma ora..."

Notizie correlate

La marineria sul porto canale: "Annunci su progetti a lungo termine, ma zero azioni per le urgenze quotidiane"Una buona notizia quella del porto canale, ma non basta a placare le polemiche e la marineria torna ad attaccare la politica.

Chiellini a Dazn: «Ho sempre considerato Ibrahimovic un fuoriclasse: il mio miglior nemico»Palestra Inter, il gioiello di proprietà dell’Atalanta resta il primo obiettivo per la fascia.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Nesta, da Chiellini e Bonucci al regolamento: Folle, arbitri non capaci e troppi casini; Agnelli torna nel calcio con Chiellini: lanciato nei Paesi Bassi un fondo di investimento; Nesta e Chiellini anticipano Milan-Juventus su Dazn. L'ex rossonero: Che ricordi; Chiellini: Spalletti guida giusta, dobbiamo ripartire dalle basi.

Andrea Agnelli (con Chiellini) torna nel mondo del calcio: il nuovo progettoAndrea Agnelli torna nel mondo dello sport lanciando Gamma Waves Partners, un fondo d'investimento con sede nei Paesi Bassi focalizzato su ... sportmediaset.mediaset.it

Juve, Chiellini: I progetti a lungo termine non esistono. Spalletti? Convinto possa essere la guida del futuroIn attesa di Milan-Juventus, una delle classiche sfide del calcio italiano in programma domani a San Siro, Giorgio Chiellini - ex capitano bianconero. tuttomercatoweb.com

#Chiellini e la perfezione Juve: "Società modello anche nelle difficoltà. Qui c'è una garanzia". E sul futuro... x.com

Chiellini e la perfezione Juve: "Società modello anche nelle difficoltà. Qui c'è una garanzia". E sul futuro... - facebook.com facebook