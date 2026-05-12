Il ministero nega la causa di servizio il Tar dà ragione al militare ammalatosi di tumore dopo il Kosovo e l' Iraq
Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha deciso a favore di un ex militare che aveva presentato ricorso contro il ministero della Difesa. Quest'ultimo, infatti, aveva negato il riconoscimento della causa di servizio per un tumore contratto dopo le missioni in Kosovo tra il 2001 e il 2002. La sentenza arriva dopo che il ministero aveva respinto la richiesta del militare, che si era ammalato di tumore qualche anno dopo il suo ritorno dalle missioni.
Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso presentato da un ex militare dell'esercito italiano contro il ministero della Difesa che lo scorso 16 ottobre non aveva riconosciuto come causa di servizio un tumore contratto a seguito delle missioni in Kosovo tra il 2001 e il 2002, quella.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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