Santo Spirito niente dehors senza somministrazione il Tar dà ragione al Comune nella causa con un locale

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha stabilito che un locale di piazza Santo Spirito, a Firenze, non può avere dehors senza la presenza di servizi di somministrazione. La decisione si è basata su una disputa tra il Comune e il gestore del locale, con il Tar che ha accolto le richieste del Comune riguardo alle regole per l’installazione di dehors nell’area del centro storico.

La decisione dell'amministrazione comunale era arrivata dopo un sopralluogo della polizia municipale, che aveva accertato l'assenza di una reale attività di somministrazione all'interno del locale Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha dato ragione al Comune di Firenze in una controversia riguardante un esercizio situato nell'area Unesco del centro storico, in piazza Santo Spirito. I giudici hanno respinto il ricorso presentato dal titolare dell'attività contro il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato la decadenza della Scia per la somministrazione di cibi e bevande. La decisione dell'amministrazione comunale era arrivata dopo un sopralluogo della polizia municipale, che aveva accertato l'assenza di una reale attività di somministrazione all'interno del locale.