Il Tribunale Federale rigetta il ricorso della Reggina | nessuna esclusione dal campionato per il Messina

Il Tribunale Federale Nazionale ha reso noto oggi di aver respinto il ricorso presentato dalla squadra di calcio della Reggina. La richiesta riguardava la sospensione del campionato di Serie D, Girone I, e l’esclusione del Messina dal torneo. La decisione è stata comunicata attraverso un decreto monocratico, che ha dichiarato inammissibile l’istanza cautelare avanzata dai legali della Reggina.

Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha depositato in data odierna, 2 maggio 2026, un decreto monocratico con il quale ha dichiarato inammissibile e rigettato l’istanza cautelare presentata dalla AS Reggina 1914 SSD arl, che chiedeva la sospensione del Campionato di Serie D, Girone I.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Reggina al Tribunale Federale: ricorso contro l’ACR Messina? Cosa scoprirai Quali irregolarità specifiche ha contestato la Reggina nel ricorso? Come può il Tribunale Federale bloccare i festeggiamenti del... Serie C, nessuna esclusione per il Trapani: respinto il ricorso della Procura FederaleRespinte le istanze della Procura (che chiedeva l'esclusione) e dello stesso club siciliano, che si opponeva alla penalizzazione. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vallese: un parroco sottrae le offerte, il Tribunale federale respinge il ricorso; Attivisti clima ricorrono a Strasburgo contro la sentenza Tribunale federale; Acerrana, arriva il provvedimento del tribunale federale; La causa di Elon Musk contro OpenAI inizia nel tribunale della California. Il Tribunale federale rigetta i ricorsi contro l’identità elettronicaIl Tribunale federale (TF) ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro la legge sull’identità elettronica (Legge sull’Id-e), in una seduta pubblica odierna. La votazione del 28 settembre 2025, in cui ... rsi.ch Tribunale federale, nessuna penalizzazione per il Chieti FcLa permanenza in Serie D del Chieti, almeno per questa stagione, si deciderà esclusivamente sul campo. La sentenza del Tribunale Federale Nazionale, arrivata nel primo pomeriggio di oggi, ha regalato ... ansa.it Il campionato non sarà sospeso come chiedevano alcune società, il tribunale federale nazionale spiega come il trasferimento del titolo sportivo, operato direttamente dalla federazione, è riconoscimento di validità - facebook.com facebook #Reggina, depositato il ricorso al Tribunale Federale x.com