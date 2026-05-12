Oggi si è aperto il mercato nella zona dell’acquedotto, segnato da un susseguirsi di reazioni contrastanti. Gli ambulanti esprimono insoddisfazione per la distribuzione del nuovo spazio, definendola dispersiva e difficile da gestire. I residenti, invece, hanno rimosso alcune auto e si sono mostrati contrari al nuovo allestimento. Tuttavia, ci sono anche persone che hanno manifestato favore per l’iniziativa. La giornata si è conclusa con un primo bilancio di impressioni contrastanti.

Perplessità degli ambulanti per un mercato "dispersivo". Residenti contrariati, auto rimosse, ma c’è anche chi è favorevole. Tutto questo nel primo giorno di mercato settimanale del lunedì all’Acquedotto. Uno spostamento reso necessario a causa dei lavori di riqualificazione in piazza Travaglio e in centro storico. Le prime ore della mattina sono iniziate con la pioggia, poi è apparso qualche spiraglio di sole. I passanti hanno iniziato a ‘conoscere’ la nuova distribuzione del mercato. A vigliare gli agenti della polizia locale, che hanno dovuto rimuovere venti auto posizionate nelle aree riservate ai banchi. Pier Carlo Baglioni, referente...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mercato in zona Acquedotto. Primo giorno tra speranze e disagi : "Siamo perplessi, così è dispersivo"

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