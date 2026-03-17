Alle otto di ieri mattina il park&ride di Vittorio Veneto a Bari, lato mare, era già completamente occupato, costringendo gli operatori Amtab a bloccare l’ingresso con una transenna. Nel frattempo, le bancarelle e le aree di parcheggio temporaneo hanno registrato i primi disagi del giorno, evidenziando come questa soluzione temporanea abbia incontrato subito delle difficoltà nel gestire l’afflusso.

Alle 8 di ieri mattina il park&ride di Vittorio Veneto a Bari, lato mare era già pieno, al punto che gli operatori Amtab hanno dovuto inibire l’accesso con una transenna. In tanti, nel primo giorno di spostamento dell’area di sosta in via Verdi a causa del trasloco del mercato nel park&ride di Vittorio Veneto lato terra hanno preferito usufruire dello spazio più vicino, invece di recarsi nei pressi della Fiera del Levante. Qui, di prima mattina, erano presenti quattro operatori dell’azienda che si occupa di sosta e trasporto e le auto arrivano alla spicciolata. Alle 9 del mattino sono ancora tanti i posti a disposizione per i pendolari, che lamentano un disagio che avrebbe, secondo loro, potuto essere evitato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bancarelle e park&ride, primo giorno di disagi: «Soluzione temporanea»

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