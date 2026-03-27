Durante l’ultima puntata della settimana di La Pennicanza, trasmessa venerdì 27 marzo, sono stati condotti da Fiorello e Fabrizio Biggio. Al termine della trasmissione, si è verificato un episodio che ha suscitato perplessità tra i presenti. Nei giorni successivi, non sono stati diffusi comunicati ufficiali né chiarimenti riguardo all’accaduto.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono l’ultima puntata della settimana de La Pennicanza, venerdì 27 marzo. Ma prima di entrare nel vivo della trasmissione, lo showman deve rendere conto di un pasticcio accaduto con La Mattinanza che ha lasciato tutti perplessi. Si è trattato di un grossolano errore non dipendente da lui, ma che ha voluto affrontare in diretta con la solita ironia. Fiorello, grande pasticcio: cosa è successo. Fiorello apre la puntata de La Pennicanza con una precisazione: “Stamattina alle ore 7:10 doveva andare in onda la replica, invece è andata in onda la replica della replica! Da quando si sono dimessi la Santanchè, Dalmastro, Gasparri, Bortolozzi, le cose stanno andando a rotoli! Il Paese è allo sbando, non funziona niente!”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello, a La Pennicanza succede un pasticcio: “Siamo rimasti perplessi”

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