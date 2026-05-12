Il Memoriale dello scandalo | a New York gli Epstein Files diventano una mostra impossibile da ignorare

Il “Memoriale” dello scandalo Epstein è ora accessibile al pubblico sotto forma di una sala-archivio aperta a Tribeca, a New York. L’inaugurazione si è tenuta l’8 maggio, trasformando uno spazio espositivo in un luogo dove vengono raccolti e mostrati documenti e file relativi al caso. La mostra, chiamata Donald J., si distingue da un’esposizione tradizionale, offrendo ai visitatori la possibilità di consultare direttamente i materiali ufficiali collegati alle indagini.

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