Il Memoriale dello scandalo | a New York gli Epstein Files diventano una mostra impossibile da ignorare
Il “Memoriale” dello scandalo Epstein è ora accessibile al pubblico sotto forma di una sala-archivio aperta a Tribeca, a New York. L’inaugurazione si è tenuta l’8 maggio, trasformando uno spazio espositivo in un luogo dove vengono raccolti e mostrati documenti e file relativi al caso. La mostra, chiamata Donald J., si distingue da un’esposizione tradizionale, offrendo ai visitatori la possibilità di consultare direttamente i materiali ufficiali collegati alle indagini.
Non una mostra tradizionale, ma una vera sala-archivio aperta al pubblico: a Tribeca lo scorso 8 maggio è stata inaugurata la Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room, un’esposizione che riunisce tutta la documentazione sul caso Epstein resa pubblica nel 2026. L’installazione resterà accessibile fino al 20 maggio solo su appuntamento e presenta oltre 3 milioni e mezzo di pagine di documenti ufficiali organizzati in più di 3.700 volumi individuali. A realizzarla è stato l’Institute for Primary Facts, un’organizzazione non profit dedicata alla promozione della trasparenza governativa e della responsabilità pubblica. Secondo uno dei principali organizzatori, David Garrett, le prove contenute nella sala rappresentano uno dei crimini più orribili della storia americana.🔗 Leggi su Screenworld.it
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