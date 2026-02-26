Epstein Files il New York Times rivela | Spariti i documenti sulla denuncia di una donna contro Trump
Dagli Epstein Files resi pubblici nei mesi scorsi mancherebbero documenti contenenti le accuse di una donna contro Donald Trump, rivela il New York Times. Nel 2019 disse all'FBI di essere stata aggredita sessualmente quando era minorenne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Trump ed Epstein accusati di stupro da una minorenne, ma tre interrogatori sono spariti: l’inchiesta del New York TimesNei tre milioni di pagine di Epstein Files pubblicati dal dipartimento di Giustizia americana non sono stati inclusi alcuni materiali che riguardano...
Leggi anche: Epstein files, «svaniti» i documenti su una donna che accusava Trump: «Diceva di essere stata molestata quando era minorenne»
Caso Epstein: nuovi documenti sembrano smentire la tesi del suicidio in carcere
