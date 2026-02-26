Jmail il sito che trasforma gli Epstein Files in una casella Gmail da sbirciare | ecco come funziona

Un nuovo sito permette di consultare i cosiddetti Epstein Files in modo semplice, trasformandoli in una casella Gmail accessibile a chiunque. La piattaforma offre un modo immediato per esplorare i documenti, rendendoli facilmente consultabili senza complicazioni. Questo strumento suscita curiosità e apre nuove possibilità di accesso pubblico a materiali finora meno facilmente disponibili.

Gli Epstein Files continuano a far discutere. L’enorme massa di documenti legati al caso di Jeffrey Epstein, il finanziere e pedofilo statunitense arrestato per la seconda volta nel 2019 e trovato morto poche settimane dopo in un carcere di New York, rappresenta uno dei dossier giudiziari più controversi e ingombranti della storia americana recente. Centinaia di gigabyte di email, deposizioni, verbali e documentazione investigativa che raccontano trent’anni di esercizio di potere deviato, intrecci tra politica, finanza e abusi sistematici. Il 30 gennaio 2026, il dipartimento di Giustizia americano ha reso pubblici nuovi documenti, aggiungendo altri tasselli a un puzzle già complesso. 🔗 Leggi su Screenworld.it

