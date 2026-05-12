Il matrimonio a sorpresa di Rudy Zerbi e Grace Raccah | sposa vestita di pizzo e sposo in blu

Rudy Zerbi si è sposato con la compagna Grace Raccah in una cerimonia a sorpresa. La sposa indossava un vestito di pizzo, mentre lo sposo aveva un completo blu. Zerbi, che ha 57 anni, e Raccah, di 35 anni, hanno una differenza di età di 22 anni e stanno insieme da circa tre anni. La cerimonia si è svolta senza particolari annunci pubblici o dettagli ufficiali.

Rudy Zerbi ha sposato la compagna Grace Raccah: 57 anni lui e 35 lei, hanno 22 anni di differenza e stanno insieme da tre anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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